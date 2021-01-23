شيما الحاج تروج لمسلسلها الجديد سكن البنات.. فيديو

روجت الفنانة شيما الحاج، لمسلسلها الجديد "سكن البنات"، بطولة وفاء عامر ومن إخرج محمد النقلي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "انستجرام".

ونشرت شيما برومو المسلسل، وعلقت قائلة: "انتظروني ابتداء من اليوم الساعة 7 على النهار one ويعاد على النهار دراما الساعة 23

الحادية عشرة مساء انشالله هيعجبكم #شيماء_يونس انشالله هيعجبكم".

وتجسد شيما الحاج في المسلسل دور "ليلى"، فتاة تمتلك مصنعًا للملابس وتمر بعدد من التغيرات التي تؤثر في حياتها بشكل جذري.

مسلسل "سكن البنات"، كان يحمل اسما مبدئيا بعنوان "هي" حتى تم الاستقرار على الاسم الجديد، مسلسل سكن البنات تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي ويشارك فيه النجوم وفاء عامر آيتن عامر منذر ريحانه محمد نجاتي هاجر الشرنوبيي وحسني شتا أحمد جمال سعيد منه فضالي.

غيرت شيما الحاج اسمها إلى اسم شيماء يونس، وتظهر به في تتر المسلسل لأول مرة بعد قرار عودتها إلى الفن بعد ابتعاد دام أكثر من عامين عقب الأزمة الأخيرة التي تعرضت لها.

شيما الحاج من أصول سورية وتحمل الجنسية المصرية لأن جدتها من الأب سورية الأصل، وعاشت فترة كبيرة فى سوريا، ودرست فى جامعة دمشق وحصلت على بكالوريوس الإعلام من هناك، وأول أعمالها السينمائية فيلم "سالم أبو أخته" مع محمد رجب، وجسدت من خلاله دور راقصة.