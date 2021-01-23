من جنازة رشدي أباظة.. صورة نادرة لـ فريد شوقي وأحمد مظهر

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" من محبي الفنان الراحل فريد شوقي صورة نادرة له.

وظهر الراحل فريد شوقي في الصورة برفقة الفنان أحمد مظهر في عزاء الراحل احمد مظهر وانهالت عليها التعليقات.

ولد في عام 1926 ورحل عن عالمنا في 27 يوليو 1980، وكان يتحدث الانجليزية والفرنسية والإيطالية والاسبانية والألمانية.

تزوج الفنان الراحل رشدي أباظة 5 مرات وأشهر زوجاته الراقصة والممثلة تحية كاريوكا التي كانت أول زيجاته، أما الرابعة فكانت المطربة والممثلة صباح الذي لم يدم إلا لأيام.

تزوج الراحل الأمريكية بربارا، وكانت زوجته الثانية وأنجب منها ابنته الوحيدة قسمت، واستمر زواجهما 4 سنوات، أما زوجته الثالثة فكانت سامية جمال ، وتزوجها عام 1962، واستمر زواجهما قرابة 18 عامًا.

أما نبيلة أباظة فكانت زوجته الخامسة وهي ابنة عمه وتزوجها عام 1979 قبل وفاته بسنتين.

في آخر أيام رشدي أباظة كان مصابًا بالسرطان، وهو الأمر الذي جعل والدته تتراجع عن كتابه أملاكها له، بعدما عرفت أنه سيموت بعد 6 أشهر فقط، وأيقنت أن أشقاءه لأبيه سيرثونه.