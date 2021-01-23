ملحمة موسي.. محمد رمضان فى إطلالة جديدة من كواليس مسلسله الجديد.. شاهد

نشر النجم محمد رمضان صورة جديدة له من كواليس مسلسله الجديد موسى، الذى يحضر له حاليًا على أن يعرض ضمن موسم دراما رمضان المقبل عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"

مسلسل "موسى" بطولة: محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجي وتدور أحداثه في إطار صعيدي

وقدم محمد رمضان في رمضان الماضى، مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، رحاب الجمل، محمد مهران، أحمد داش، أحمد فهيم، احلام الجريتلى ومحمد جمعة وأيمن عزب وعلاء زينهم وآية سليم وإنتاج شركة سينرجى.



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