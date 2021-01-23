عصام صاصا يطرح مهرجان "حب عمري انتي اللي مني"

ويضم المهرجان بعض الكلمات منها: "كل متقدملي خطوة فجأة بلقى قصادي بلوة، أيام مرة وايام حلوة ولبقيت مش راسي على حل أنا الخير ولا أنا الشر أنا بغرق ولا أنا على بريمين شمال فابلاقي قر ملعون أبو أم المال، دنيت أمانة ومفيش خيانة والناس بقت حساد".