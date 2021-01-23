نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عصام صاصا يطرح مهرجان "حب عمري انتي اللي مني" في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - طرح مؤدي المهرجانات عصام صاصا مهرجان "حب عمري انتي اللي مني"، وذلك عبر حسابه على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
مهرجان "حب عمري انتي اللي مني" غناء عصام صاصا كلمات عبده روقه توزيع خالد لولو.
ويضم المهرجان بعض الكلمات منها: "كل متقدملي خطوة فجأة بلقى قصادي بلوة، أيام مرة وايام حلوة ولبقيت مش راسي على حل أنا الخير ولا أنا الشر أنا بغرق ولا أنا على بريمين شمال فابلاقي قر ملعون أبو أم المال، دنيت أمانة ومفيش خيانة والناس بقت حساد".