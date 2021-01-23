نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أشرف زكى لـ"الفجر الفني" أتقدم ببلاغ ضد مدعين باستخراج كرانيهات النقابة في المقال التالي

وأضاف الفنان اشرف زكي، انه تم رصد شاب يقوم بالنصب على الشباب الجدد في التمثيل، وسيتم التقدم ببلاغ ضده، قائلا:" تم شاب وهنقدم فيه بلاغ للنايبة غذا". من ناحية أخرى، كان الدكتور أشرف زكى رئيس أكاديمية الفنون أعلن أن الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، ستصدر خلال أيام، قرارًا بإنشاء فرع جديد لأكاديمية الفنون المصرية، بمدينة الشروق بالقاهرة.

وأضاف "زكى" أن فرع الشروق سيضم المعهد العالى للموسيقى (الكونسرفتوار)، والمعهد العالى للفنون المسرحية، والمعهد العالى للباليه، والمعهد العالى للسينما، مؤكدا أنه سيتم إنشاء فروع أخرى للأكاديمية لاحقا، وفق سياسة العدالة الثقافية.

يأتى ذلك ضمن تنفيذ استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة في بناء الشخصية المصرية، وإكسابها الوعى المثمر فى كل مجالات المعرفة، لا سيما المجال الثقافى والفنى، وبناء أجيال واعدة تتحمل مسؤوليات البناء المنشود. ويشارك أشرف زكى فى مسلسل "لؤلؤ" بطولة الفنانة مى عمر وأحمد زاهر، إدوارد، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران، جورى بكر، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.



أحمد جودة - القاهرة - كشف الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، لـ"الفجر الفني"، أنه سيتقدم ببلاغ ضد مدعين ينصبون على الجمهور باستخراج كارنيهات نقابة الممثلين مقابل ألف جنيه.