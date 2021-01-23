بعد غياب 3 سنوات.. «امشوا وسيبوني» تجمع بين محمود الليثي ورضا البحراوي

انتهى كل من المطربين الشعبيين محمود الليثى ورضا البحراوى، من تسجيل ديو غنائي جديد بعنوان "امشوا وسيبوني".
الأغنية من كلمات محمد حمدي وتوزيع باسم منير وألحان الليثى.
ولم يحسم الثنائى ما إذا كان يتم طرحها بطريقة الفيديو كليب أم كأحد الاغانى فى فيلم، ولعل من أبرز هذه الأفلام المتوقعة "3 في مهمة موسيقية" والذى يقوم ببطولته محمود الليثى.
وتعد هذه الاغنية بمثابة تعاون جديد بين محمود الليثي ورضا البحراوى، بعد غياب 3 سنوات، حيث يعودان للتعاون سويا من خلال هذه الاغنية، بعد تعاونهما من قبل في "مش عليا" والتي تم طرحها فى فيلم "أمان يا صاحبي".
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