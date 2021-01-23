بعد وصولها إلى نصف مليون متابع.. سوسن بدر توجه رسالة إلى جمهورها على إنستجرام | شاهد

وجهت الفنانة سوسن بدر الشكر لمتابعيها على موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " بعد ان بلغ عدد متابعيها نصف مليون متابع، ونشرت عدة صور تحتوى على عدة اطلالات لها .

وعلقت سوسن بدر، قائلة: " شكرًا من كل قلبي علي نص مليون متابع في وقت قصير!.. مش قادره اقولكم وجودي معاكم هنا و التواصل بينا قد ايه مفرحني ومخليني اشوف حاجات كتير بشكل مختلف .. بعنيكم و بحبكم ! شكرًا لكل واحد فيكم هنا .. شكرًا ".