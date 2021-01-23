شاركت الفنانة رشا مهدي، جمهورها بـ صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وعلقت رشا مهدى على الصورة قائلة: "مساء الهنا". وحازت الصورة على إعجاب كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالآتى: مساء الجمال ودي بشرة خير إن الأبيض هيكسب النهاردة - مساء الورد والياسمين على أحلى رشا - مساء كل حاجة جميلة وانتي أجمل حاجة فيهم. يُذكر أن آخر أعمال رشا مهدي مشاركتها في بطولة مسلسل "طاقة حب" الذى يعرض على شاشة قناة الحياة. مسلسل "طاقة حب" من تأليف أحمد صبحي، ويشارك فى بطولته كل من أحمد حاتم، يسرا اللوزي، أنوشكا، سامح الصريطي، أحمد فؤاد سليم، شيرين، رشا مهدى وغيرهم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بـ إطلالة جديدة.. رشا مهدي تبهر جمهورها في أحدث ظهور | شاهد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.