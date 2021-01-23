نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تيتو وبندق يبهرا جمهورهما بمهرجان "كل اللي على الإيد واكل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح مؤدين المهرجانات تيتو وبندق مهرجان "كل اللي على الإيد واكل"، وذلك عبر حسابهم على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

مهرجان " كل اللي ع الايد واكل " غناء حوده بندق - تيتو - حسن البرنس - ليل توزيع احمد النانا - بندق2021.

ويضم المهرجان بعض الكلمات منها: "أنا اسمي يشرف دولة وجدع وصحابي عتاولة ثابتني كلنا على المبدأ لكن انتو شوية عولة أنا هنا اسمي الأسطورة والغلطة معايا بفورة، قبل أما تبعني يا ولا يلا الحق يلا خدلك كام صورة صحبي اللي باعني وسابني وراح فاكرني في بعده هعيش في جراح".

