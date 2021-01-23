تأجيل ثالث لفيلم جيمس بوند الجديد بسبب جائحة كورونا

لندن -العمانية:

أرجئ إطلاق الفيلم الجديد من سلسلة مغامرات جيمس بوند مرة أخرى بسبب جائحة كورونا إذ أعلنت استديوهات (إم جي إم) أن عروض (نو تايم تو داي) ستبدأ في 8 أكتوبر 2021. ونُشِر الإعلان عن هذا التأجيل الثالث بداية على حساب العميل السري البريطاني الشهير في شبكة (تويتر)، مرفقًا بملصق الفيلم الذي يظهر فيه الممثل دانييل كريغ مرتديًا بزة بوند. وتسببت الجائحة في إقفال الآلاف من دور السينما في مختلف أنحاء العالم وأدّت إلى الإخلال بالجدول الزمني لعروض معظم الإنتاجات الكبرى، فيما ارتأى بعض الشركات عرض أفلامه بواسطة البث التدفقي للحد من خسارة

الإيرادات. وكان منتجو بوند أعلنوا في الخريف أن إطلاق الفيلم الخامس والعشرين من السلسلة أرجئ إلى 2أبريل 2021. وأعلنت (إم جي إم) في بيان تلقته وكالة الصحافة الفرنسية (نو تايم تو داي) سيعرض في 8 أكتوبر 2021. وكان من المقرر أصلا أن يقام العرض العالمي الأول للفيلم في 31 مارس 2020 في لندن، لكنه أرجئ مرة أولى بسبب الوباء. وفي الفيلم الذي يؤدّي فيه دانييل كريغ للمرّة الأخيرة دور العميل 007، يقرر جيمس بوند التقاعد ليتمتع بحياة هادئة في جامايكا. لكن راحة باله سرعان ما تنقطع عندما يأتي صديقه القديم من وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) فيليكس ليتر طالبًا منه المساعدة. أما (الشرير) في القصة فيؤدي دوره الممثل الأمريكي من أصل مصري رامي مالك الذي فاز بجائزة أوسكار عام 2019 لأفضل ممثل عن تأديته دور مغني فرقة (كوين) الشهير فريدي ميركوري.

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