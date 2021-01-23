تدشين مكتبة “كأس اقرأ” بقريات

قريات من ـ عبدالله بن سالم البطاشي :

دشنت مكتبة قريات الأهلية العامة مكتبة (مسابقة كأس اقرأ) التي تحتوي على كتب متنوعة من أدب الطفل والبالغين في مجال الأدب والعلوم وغيرها، وذلك تحت رعاية الشيخ عبد الحميد بن عبد الرحمن الخروصي نائب والي قريات، بمتنزه البحيرة.

وقال راعي المناسبة: سُعدت بافتتاح هذه المكتبة التي تُعد من المشاريع الجميلة في الولاية، وأتمنى لهذا المشروع النجاح، وأن نرى مثل هذه المشاريع التي ترفع من المستوى القرائي والثقافي تعم جميع قرى الولاية، وأشكر القائمين على هذا المشروع، والجهات الحكومية كالمديرية العامة لبلدية مسقط بقريات لما قدمته من تسهيلات في إقامة هذه المكتبة بالمتنزه.

وذكر عبد الله بن سعيد البوصافي رئيس إدارة مسابقة كأس اقرأ، أن هذه المكتبة تُعدُّ الأولى من نوعها في الولاية، وإن إقامة مكتبة ثابتة باسم المسابقة في المتنزه، يأتي كتعزيز لرسالة المسابقة في زرع ثقافة القراءة لدى الأطفال واليافعين، وباكورة لسلسلة المكتبات التي ستُقام في أماكن مختلفة بالولاية.

جدير بالذكر أن “مسابقة كأس اقرأ” هي إحدى المبادرات التي أنشأتها مكتبة قريات الأهلية العامة لطلبة المدارس بالتعاون مع مكتب الإشراف التربوي بقريات، في إطار الجهود التي تقوم بها المكتبة في نشر الثقافة والوعي لدى أبناء الولاية والعمل على تنمية ثقافتهم، حيث تتطلب المسابقة من المشارك قراءة خمسة كتب خلال فترة المسابقة؛ على أن يكون معدل القراءة كتابا كل شهر، وبلغ عدد المشاركين في النسخة الأخيرة (333) قارئًا أنهوا قراءة ما مجموعة (ألف وستمائة) كتابً.