بدء تلقي مشاركات الدورة الثانية لمهرجان (سينيمانا للفيلم العربي)

تشمل الأفلام (التسجيلية) و (الروائي القصير) و (التحريك)

مسقط ـ “الوطن” :

عيّنت إدارة مهرجان (سينيمانا للفيلم العربي) والذي ينظمه الاتحاد العام للفنانين العرب من خلال فرعه بالسلطنة الدكتور خالد بن عبدالرحيم الزدجالي مديرا للمهرجان وفاطمة السالمية في الإدارة الفنية للمهرجان، في الوقت الذي اعلنت فيه إدارة المهرجان فتح باب المشاركة للدورة الثانية وتلقي مشاركات المبدعين العرب للسينما حتى تاريخ 27 مارس المقبل.

يشمل المهرجان ثلاثة تصنيفات وهي (الفيلم التسجيلي) و (الفيلم الروائي القصير) و (افلام التحريك) وقد اختير اعضاء لجان التحكيم للفئات الثلاث التي يتم التنافس عليها، فلجنة الأفلام التسجيلية القصيرة تتكون من الكاتب والناقد الدكتور عبدالله ابو عوض من المملكة المغربية، والمخرج التقي عبدالحي صالح من موريتانيا، والمخرج فطيس بقنة من المملكة العربية السعودية، والمخرج فايق جرادة من فلسطين، أما لجنة التحكيم للفيلم الروائي القصير فتتكون من الفنانة والإعلامية مادلين طبر من لبنان، والفنانة شمعة محمد من السلطنة، والمخرج خميس مجدلاوية من الأردن، والفنانة والمنتجة خدوجة صبري من ليبيا، بينما تتكون لجنة التحكيم لأفلام التحريك من المخرج والأكاديمي محمد غزالة من مصر، ومخرج وصانع افلام انيميشن يوسف البقشي من الكويت، والمخرج السينمائي الدكتور مصطفى الشوكي من العراق، و المخرج والكاتب عبدالله البطاشي من السلطنة.

وأكد الدكتور خالد بن عبدالرحيم الزدجالي مدير مدير مهرجان سينيمانا الثاني للفيلم العربي أن باب المشاركات لجميع الفئات سيغلق في 27 مارس المقبل، ليتسنى لجميع لجان التحكيم تقييم الأعمال التي تصل إليهم وذلك لإعلان اسماء الأعمال الفائزة في حفل توزيع الجوائز الذي سيقام في 27 مايو المقبل، مشيرا إلى أن المشاركة في المهرجان تتم عبر حسابات المهرجان في الفيس بوك او على البريد الإلكتروني للمهرجان.

وتتمثل شروط مسابقة المهرجان في أن يكون العمل من إخراج كوادرعربية، ويمكن للمخرجين العرب في المهجر المشاركة في المسابقة بإسمهم، وفي الأفلام القصيرة يجب أن لا تتجاوز مدة الفيلم 30 دقيقة، وأن يكون الفيلم حديث الانتاج، وأن يتم التصوير بجودة عالية.