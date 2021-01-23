“التصوير الضوئي” تقيم معرضين للحاصلين على أوسمة الفياب والأعضاء الجدد

بمشاركة 26 صورة تمثل تجاربهم النوعية

كتب ـ فيصل بن سعيد العلوي :

تقيم وزارة الثقافة والرياضة والشباب ممثلة بالجمعية العمانية للتصوير الضوئي في السابعة من مساء اليوم معرضي الحاصين على أوسمة الأتحاد الدولي لفن التصوير الضوئي (الفياب) ومعرض الأعضاء الجدد بالجمعية، حيث يقام حفل الافتتاح تحت رعاية سعادة السيد سعيد بن سلطان بن يعرب البوسعيدي وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للثقافة وسيقتصر حضور حفل الافتتاح على المشاركين في المعرض المؤمل إقامته في قاعة الجمعية العمانية للتصوير الضوئي بالسيب.

يشارك في معرض (الحاصلين على أوسمة الفياب) 11 مصورا، كما سيشارك في المعرض الثاني (الأعضاء الجدد) 15 مصورا، ويبلغ إجمالي الصور المعروضة 26 صورة.

وتضم قائمة الفنانين الحاصلين على أوسمة الفياب كلا من إدريس الهلال وحاتم الراشدي وسالم الراشدي ونادر العجمي وغنية المجرفية وفاطمة الراشدية ومحمد الجلندى وتركي الجنيبي ومحمود الجابري وعلي العجمي وعلي الحكماني.

اما قائمة الأعضاء الجدد المشاركين في المعرض فتضم كلا من إدريس الرواحي وأمل البلوشية وخليل البوسعيدي وسالم المعمري وميثم اللواتي وإسحاق الزكواني وتيما البرعمية وجيفر الراشدي وخديجة الغاوي وربى السعيدية وشفاء أمبوسعيدية وعبدالرحمن المقبالي وعبدالمجيد الشعيبي ومنيرة البوسعيدية وعبدالله العلوي.

وتجسد الصور المعروضة إبداعات المصور العماني وما وصلت له التجربة العمانية في التصوير الضوئي في مختلف مدارسها التي أخذت من الطبيعة والبيئة العمانية منطلقا هاما في التوثيق والتجديد بالمستويات التي وصلت لها التجارب العالمية في هذا المجال، وقد حصد المصور العماني نتاج تجربته الكثير من الجوائز العالمية لما يتفرد نتاجه بعمق الاهتمام بطبيعته العمانية الخالصة والتي لا تتشابه مع تجارب أخرى.

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