فن ومشاهير

عصام صاصا يفاجئ جمهوره بمهرجان "أمير ومليش أميرة"

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القاهرة - محمد ابراهيم - فاجأ عصام صاصا جمهوره، بمهرجان "أمير ومليش أميرة" وذلك من خلال طرحه على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

مهرجان أمير ومليش أميره غناء عصام صاصا وعلى قدوره كلمات عبده روقه توزيع كيمو الديب.

ويضم المهرجان بعض الكلمات منها: "حال يغم وعيشة ضاله لما أفوق باخدلي صدمة، أنا مخنوق مش حمل كلمة وكفاية اللي أنا فيه هاتلي بني وهاتلي بفرة فين دماغي بقت مسافرة أطلع منحفرة أقع في حفرة طب امشي وأروح على إيه بداء الهجوم واتحدينا أخصامنا مين ولا بيهمنا".

مريم الجابري

مريم الجابري

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