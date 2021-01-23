فن ومشاهير

مالا تعرفه عن الفنان الراحل أحمد راتب بالتزامن مع يوم ميلاده

0 نشر
0 تبليغ

القاهرة - محمد ابراهيم - تحل اليوم 23 يناير، ذكرى ميلاد الفنان الراحل أحمد راتب، والذي رحل عن عالمنا عام 2016 عن عمر ناهز الـ67 عاما.

الفنان أحمد راتب اسمه الحقيقي هو أحمد كمال، وبدأ مسيرته الفنية منذ طفولته حيث كان يشارك في مسرحيات المدرسة.

درس أحمد راتب بكلية الهندسة، والتحق بفرقة التمثيل في الجامعة وأظهر من خلالها موهبته، وأثقل أيضا موهبته بالدراسة حيث التحق بمعهد الفنون المسرحية.

شارك "راتب" في عدد كبير من الأعمال الفنية ومن أبرزها: "الحب فوق هضبة الهرم والبريء والارهابي والمنسي واللعب مع الكبار وجزيرة الشيطان".

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا