أخبار الدراما | محمد رمضان يواصل تصوير مسلسل موسى.. وهنا الزاهد تعيش قصة حب مع "النمر"

نشر موقع دوت الخليج على مدار الساعات الماضية مجموعة من أخبار المسلسلات، ونجوم صناع الدراما، من أبرزها..

نشر النجم محمد رمضان صورة جديدة له من كواليس مسلسله الجديد موسى، الذى يحضر له حاليًا على أن يعرض ضمن موسم دراما رمضان المقبل عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"

وظهر محمد رمضان خلال الصورة بلوك الشخصية مرتديًا الجلباب الصعيدى،وعلق قائلا": " #ملحمة #موسى #رمضان٢٠٢١ #ثقة_في_الله_نجاح #رمضان_يجمعنا ???????????????????? #محمد_رمضان #series #movie #ramadan2021".

مسلسل "موسى" بطولة: محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجي وتدور أحداثه في إطار صعيدي

انضمت الفنانة نهي عابين لفربق مسلسل " خلي بالك من زيزي " وهو من بطولة الفنان محمد ممدوح والفنانة أمينة خليل، ومن المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل.

مسلسل "خلى بالك من زيزى" تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوى وبطولة أمينة خليل، محمد ممدوح، بيومى فؤاد، نهى عابدين صبرى فواز، على قاسم، أسماء جلال، صفاء الطوخى، سلوى محمد على وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في إطار اجتماعى.

أعربت الفنانة هنا الزاهد عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل "النمر"، المقرر عرضه في رمضان المقبل، مشيرة إلى أن العمل فكرته جديدة وغير تقليدية.

وقالت "الزاهد"، في تصريحات صحفية، إنها وافقت على دورها في المسلسل بمجرد العرض عليها لأن فكرته جديدة وتتضمن العديد من الأحداث، لافتة إلى أن المسلسل يتناول العديد من قصص الحب المتعددة التي تكشفها الحلقات الأولى من العمل.

وأضافت أنها تجسد شخصية مختلفة تماما عما قدمته من قبل في أعمالها الفنية وتطل من خلال المسلسل بأسلوب جديد سيفاجئ الجمهور، حيث تعيش قصة حب مع بطل العمل الملقب بـ "النمر" ويجسده الفنان محمد إمام.

يراهن الفنان شريف سلامة، على نجاح مسلسل "شقة 6".. معربا عن سعادته بالانضمام إلى العمل الذي يخوض به سباق دراما رمضان المقبل 2021.

ولفت سلامة - في تصريح له ليوم السبت - إلى أنه من المقرر أن يبدأ تصوير مشاهده في المسلسل الأسبوع المقبل.. متوقعا أن يحقق مسلسل "شقة 6" نسبة مشاهدة مرتفعة عند بدء عرض حلقاته.

وأشار إلى أنه لم يتردد في الموافقة على المشاركة في المسلسل الذي يعتبر عملا دراميا متكاملا ينتمي لنوعية الـ15 حلقة حول الإثارة والغموض والتشويق بأحداث تتصاعد حلقة تلو الأخرى.

سباق من نوع خاص جدا يخوضه المخرج الشاب شادي أبو شادي ، الذي يستكمل حاليا تصوير مشاهد تجربته الأولي في الدراما التلفزيونية "ورد"، بطولة النجوم حنان مطاوع،نضال الشافعي،محمد لطفي،محمد عز، صلاح عبدالله، عايدة رياض،وفاء سالم وآخرين.

المعادلة الصعبة التي يعمل شادي عليها هي إنجاز 18 إلي 22 دقيقة يوميا وهو ما يفوق المعدل العادي، في ظل التزامه بالإجراءات الاحترازية، ومنها ألا تتجاوز ساعات العمل 14 ساعة يوميا حفاظا علي الجهاز المناعي لنجوم وفريق العمل، مع الاحتفاظ بمستوي جودة مرتفع.

شادي الذي ينتظر عرض فيلمه السينمائي الأول "شاومينج" خلال أيام قليلة يراهن علي "ورد" كنقطة انطلاق لمسيرته كمخرج دراما، شهد له العديد من نجوم مصر بالتميز أثناء عمله كمساعد مخرج ، ومخرج وحدة ثانية، وفي مقدمتهم الراحل الكبير نور الشريف الذي عمل شادي معه في مسلسل"خلف الله" كما أثني عليه المخرج الكبير حسني صالح الذي ساعده شادي في عدة أعمال، وتنبأصالح له بأن يكون"صاحب مدرسة في الإخراج" تتميز بالحداثة والاختلاف.

روّجت الفنانة منة فضالى لمسلسلها الجديد "سكن البنات"، بطولة وفاء عامر ومن إخرج محمد النقلي ونشرت صورة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

مسلسل "سكن البنات"، كان يحمل اسمًا مبدئيًا بعنوان "هي" حتى تم الاستقرار على الاسم الجديد، مسلسل سكن البنات تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي ويشارك فيه النجوم وفاء عامر، آيتن عامر، منذر ريحانه، محمد نجاتي، هاجر الشرنوبي، وحسني شتا، أحمد جمال سعيد، منة فضالي.