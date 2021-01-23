مهرجان "ذكريات" لـ مسلم يبهر الجمهور

مهرجان "ذكريات" غناء مسلم وسوشيال ميديا سامو الإرهابي، ورحمة الحلواني وجرافيك ديزاينر حمو جمال.

ويضم المهرجان بعض الكلمات منها: "رجعت الذكريات فجأة لقيتها عياط في عياط وان الدنيا وزي ما الدنيا ما بتدي عمرها ما تعوض اللي فات كالعادة لوحدي فالبيت من الزعل على نفسي بكيت وببص لنفسي مصدوم راحت الضحكة فجأة حسيت الضعف ده مش خطأ أصل بإيدي هاخد العزاء".