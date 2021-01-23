أول رد فعل من حمدي فتحي على عدم ظهوره في فيلم "سر التاسعة" | شاهد

هاجم حمدى فتحى نجم النادى الاهلى فيلم "سر التاسعة" الذي بُث مساء أمس، لتوثيق مشوار وإنجازات الفريق خلال بطولة دوري أبطال إفريقيا بسبب بسبب عدم ذكره في الفيلم.

وشارك فتحى استورى احد متابعية يدعى "شادى جميل" عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام.

وكتب شادى جميل: "طبعا زي أي حد أهلاوي، اتفرج على الفيلم الوثائقي سر التاسعة، اتبسط من الفيلم، بس استغربت، إن فيه لعيبة مش موجودة في الفيلم، وأكتر حد استغربته إنه مش موجود كان حمدي فتحي".

وتابع: "وبصراحة اتصدمت أكتر لما كلمت حمدي وعرفت انه صور وسجل زي كل اللاعيبة، الفيلم ده لما يتشاف، بعد عشرين سنة، اللي هيتفرج هيقول، ان اللي في الفيلم دول، هما اللي كسبوا واحدة من اهم البطولات في تاريخ النادي وبقية اللاعيبة اللي شركت حقها هيضيع".

واختتم : كل لاعب شارك ولو دقيقة واحدة في البطولة وكان سببا في الفوز أبسط حقوقه، أنه يبقى موجود في الفيلم".