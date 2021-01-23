بإطلالة جذابة .. قمر اللبنانية فى جلسة تصوير وسط الثلج

شاركت الفنانة اللبنانية قمر متابعيها مجموعة من الصور وسط الثلج، ونشرتها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة ساحرة، وهو ما عبر عنه متابعيها عبر التعليقات.



ارتدت اللبنانية قمر جمبسوت مجسم باللون الأبيض، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة انسيابية ناعمة، وهو ما أبرز من رقتها بشكل كبير،



وأكملت اللبنانية قمر في وضع المكياج، حيث اكتفت باللون الموف كأحمر شفاه، مع الآي لاينر الأسود والماسكرا لتبرز جمال عينيها، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.



وشاركت قمر مؤخرا فى فيلم "حملة فرعون" والتى تجسد من خلاله دور فتاة عربية يقوم الأجانب بخطفها والسفر إلى العراق.



"حملة فرعون" مأخوذ عن قصة فيلم «العظماء السبعة» التي قدمتها هوليوود فى ستينيات القرن الماضى وقدمها الفنان عادل إمام تحت اسم "شمس الزناتي" فيما بعد ولكنها تقدم هذه المرة بروح عصرية.

