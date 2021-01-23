سوسن بدر تحتفل بوصولها نصف مليون متابع عبر إنستجرام

القاهرة - محمد ابراهيم - أعربت الفنانة سوسن بدر عن سعادتها لوصولها مليون ونصف متابع عبر حسابها بإنستجرام.

ونشرت سوسن مجموعة صور لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام وعلقت : شكراً من كل قلبي علي نص مليون متابع في وقت قصير ! مش قادره اقولكم وجودي معاكم هنا و التواصل بينا قد ايه مفرحني و مخليني اشوف حاجات كتير بشكل مختلف .. بعنيكم و بحبكم ! شكراً لكل واحد فيكم هنا .. شكر.

يشار أن الفنانة سوسن بدر تشارك في فيلم "وقفة رجالة"، حيث تظهر خلال الأحداث كضيفة شرف، والفيلم من المقرر طرحه في دور العرض السينمائية خلال شهر يناير الجاري، وهو من إنتاج شركات سينرجي فيلمز، أفلام مصر العالمية، نيوسنشري ماجيك بينز.

فيلم "وقفة رجالة"، بطولة ماجد الكدواني، سيد رجب، بيومي فؤاد، شريف دسوقي، محمد سلام، أمينة خليل، صفاء الطوخي، إيمان السيد، والمطرب أبو الذى يغنى أغنية خلال الأحداث.

والفيلم تدور أحداثه فى إطار لايت كوميدي حول اجتماع أربعة أصدقاء منذ الدراسة بعدما مر الزمن عليهم لكي يقفوا بجانب أحدهم بعد وفاة زوجته، ثم يسافرون لإحدى المدن الساحلية لمواجهة مشاكلهم، حيث يعانى كل واحد فيهم من مشكلة معينة، وخلال هذه الرحلة يكتشفون أن العالم تغير عما كان عليه أيام شبابهم.

