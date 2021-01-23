خاص.. عمر الشناوي لـ "دوت الخليج الفني" أجسد شخصية ظابط امن وطني في "الاختيار 2"

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان عمر الشناوي، بانه يستكمل تصوير باقي مشاهده من مسلسله الجديد "الاختيار 2" المقرر أن يخوض به الماراثون الرمضاني المقبل 2021 بطولة كريم عبدالعزيز واحمد مكي.

وقال عمر الشناوي، في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني" بانه يجسد شخصية ظابط امن وطني ضمن قوات انقاظ الرهائن ضمن احداث المسلسل.

وأضاف عمر الشناوي، بأنه بدأ التصوير منذ فترة ومازال يستكمل تصوير باقي مشاهدة ولا يعلم متي ينتهي من التصوير.

مسلسل "الاختيار 2" سيناريو وحوار هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، حيث يتناول العمل بطولة جديدة من بطولات رجال الأمن الذين يضحون بالغالي والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن، ويتناول قصص حياة شهداء من وزارة الداخلية منذ الفترة 2013 وحتى 2020، وسيعرض المسلسل على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامرمرسى، حيث من المتوقع أن تقدم سينرجى عملا ضخما للغاية خاصة في ظل وجود نجمين كبيرين بحجم كريم عبد العزيز وأحمد مكى.

من ناحية أخرى، يشارك الفنان عمر الشناوي، في بطولة قصة "قولي لأحمد»" لـ الفنان هنا الزاهد وهي إحدى حكايات مسلسل "حلوة الدنيا سكر".

حيث يجسد "الشناوي" في قصة "قولي لأحمد" شخصية رجل أعمال يُقابل هنا الزاهد وتنشأ بينهم العديد من المواقف في إطار القصة، التي تُجسد هنا الزاهد فيها دور دكتورة تعمل في قسم الطوارىء بإحدى المستشفيات، وفي إحدى الليالي تستقبل سيدة أعمال جاءت للمستشفى بعد تعرضها لحادث كبير، وقبل وفاتها تقوم هذه السيدة بإبلاغ هنا الزاهد سر، سيقوم بتغيير مجرى حياتها، في إطار من التشويق الذي يجمع بين الرومانسية والكوميديا.

