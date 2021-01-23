هند صبرى توجه رسالة لجمهورها عبر "انستجرام"

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة هند صبري، جمهورها ومتابعيها بـ صورة جديدة لها، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكانت الصورة التي نشرتها هند صبري، عبارة عن غلاف لإحدى المجلات، قائلة " "البقاء إيجابيًا لا يعني أنه يجب أن تكون سعيدًا طوال الوقت، فهذا يعني أنه حتى في الأيام الصعبة، فأنت تعلم أن هناك أشياء أفضل قادمة ".

يُذكر أن هند صبري شاركت في بطولة فيلم "الفيل الأزرق 2" مع الفنان كريم عبد العزيز وخالد الصاوي ونيللي كريم وشيرين رضا من إخراج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد.

وتشارك هند صبري فى دراما رمضان المقبل بمسلسل جديد، بعد غياب ثلاث سنوات عن الدراما، منذ أن قدمت مسلسل "حلاوة الدنيا"، ولم تفصح هند عن تفاصيل المسلسل، ولكنها صرحت باشتياقها الشديد للعودة إلى الدراما.

يذكر أن الفنانة هند صبري قد استقرت مؤخرًا على تقديم مسلسل بعنوان "عايزة اطلق"، ليكون جزءا ثانيا من مسلسل "عايزة اتجوز" الذي عرض قبل 10 سنوات.

ودارت أحداث المسلسل حول الصيدلانية "علا" التي ترغب في الاستقرار وتسعى جاهدة للحاق بقطار الزواج قبل وصولها لسن الثلاثين فضلا عن ضغوط عائلتها عليها لقبول أول عريس يتقدم لها، مما يعرضها للعديد من المواقف الكوميدية.

وشارك في بطولة المسلسل، أحمد فؤاد سليم، وسوسن بدر، وكارولين خليل، وطارق الإبياري، ومن تأليف غادة عبد العال، ومن إخراج رامي إمام وعرض العمل عام 2010.