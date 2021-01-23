عبير صبري تغازل جمهورها بصورة من كواليس مسلسل "موسى"

القاهرة - محمد ابراهيم - تحرص الفنانة عبير صبري على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

وشاركت الفنانة عبير صبري، منذ قليل صورة لها من كواليس تصوير مسلسلها الرمضاني "موسى" وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت عبير صبري في الصورة وهي مرتدية الزي الصعيدي وعلقت على الصورة وكتبت :من كواليس تصوير مسلسل موسى.

مسلسل "موسى" بطولة: محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق.

يشار ان آخر أعمال عبير صبري مسلسل "خيانة عهد " الذى عرض في رمضان الماضي، وحقق نجاحًا جماهيريًا من إخراج سامح عبد العزيز وهو من بطولة :"يسرا وحلا شيحة، وجومانا مراد، وعبير صبري، وهنادي مهنى، وخالد أنور، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال"‎.