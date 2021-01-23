نشر الفنان حسنى شتا، صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام". وعلق حسنى شتا على الصورة قائلا " معرفش بطلع حزين في الصور ليه ! ". وتفاعل معه عدد كبير من متابعية وجاءت التعليقات كالاتى : بنحبك ف كل حاجة - علشان زملكاوي ياشتا - والله يا عسل احنا كده كده بنحبك يذكر ان اخر أعمال حسني شتا مسلسل "ليالينا 80" يعرض حصريا على CBC، بطولة كل من غادة عادل، إياد نصار، خالد الصاوي، صابرين، نورهان، محمد الشقنقيري، محمد عادل، محمد علي رزق، منة عرفة، جيهان أنور، رنا رئيس، تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح، إنتاج تامر مرسي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر في أحدث ظهور.. حسني شتا للجمهور: مش عارف بطلع حزين في الصور ليه.. شاهد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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