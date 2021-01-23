الفنان محمد فريد يكشف لـ دوت الخليج حقيقة مرضه والصورة المتداولة

وقال فريد، لـ "دوت الخليج"، إن كل ما يتردد ليس له اساس من الصحة، وانه بحالة جيدة، ويتلزم المنزل، ولم يتعرض للاصابة باى مرض كما قيل منذ قليل.
واضاف فريد : ان الصورة المنتشرة حاليا، هى من أحد الاعمال السينمائية التى قدمها فى الفترة الاخيرة، وتحديدا الفيلم القصير "حار جاف صيفا"، والذى شاركه فى بطولته ناهد السباعي.
يذكر ان الفنان محمد فريد احد النجوم الذين قدموا عددا من الاعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ الفن، فعلى الرغم من ظهوره فى ادوار ثانوية؛ إلا أنه برز فى أدوار الكوميديا.
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