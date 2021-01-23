سلمى رشيد تفاجئ الجمهور بظهور زوجها في أحدث كليباتها..فيديو وصور

سلمى رشيد النجمة المغربية احتفلت بعيد ميلاد زوجها بشكل مميز خلال الساعات الماضية، كما كشفت عن ظهوره معها في أغنيتها الجديدة "أنت إلى".

سلمى رشيد تحتفل بعيد ميلاد زوجها بشكل مميز

سلمى رشيد نشرت عبر حسابها على "انستجرام" رسالة احتفلت من خلالها بعيد ميلاد زوجها الذي عبرت لها عن حبها، كما كشفت الفنانة المغربية عن مشاركة زوجها في أحدث كليباتها والذي حمل عنوان "أنت إلي" والذي طرحته خلال الساعات الماضية، وعبرت سلمى رشيد عن امتنانها لهذا الظهور في عملها الجديد فكتبت النجمة المغربية: "زوجي حبيبي كل عام وانت بألف خير والله يحفظك ليا عيد ميلاد سعيد، بحبك، ونورتيلي الكليب يا روحي أنت إلي ( زوجي شاركني في بعض لقطات الكليب)".

ظهور زوج الفنانة سلمى رشيد في كليب "أنت إلي"

سلمي رشيد ظهرت في الفيديو كليب "أنت إلى" مع زوجها الذي كان يقود دراجة نارية، ولم يتم الكشف عن ملامحه، في وقت أشاد جمهور الفنانة المغربية بهذا الظهور وتمنوا لها حياة سعيدة، وقد بلغ عدد المعجبين بالصورة التي نشرتها الفنانة سلمى رشيد أكثر من 113 ألف معجب، وبذلك تستمر سلمى رشيد في إثار فضول جمهورها ومتابعيها حول هوية زوجها الذي سعت الفنانة المغربية خلال السنوات الماضية إبعاده عن الأضواء وعدم نشرها صور تجمعه بها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ورزقت الفنانة سلمى رشيد بمولودها الأول في عام 2019 وأطلقت عليه اسم "يانيس".

سلمى رشيد تطلق أول أعمالها الغنائية في 2021

سلمى رشيد روجت كذلك خلال الأيام الماضية لأغنيتها الجديدة عبر حسابها على "انستجرام" والتي تعبتر أولى أعمالها الغنائية في عام 2021، حيث نشرت أكثر من صورة من كواليس تصوير الكليب الجديد الذي طرحته عبر قناتها على "يوتيوب" وبلغت عدد مشاهداته ما يقارب من 198 ألف مشاهدة، وذلك بعد ساعات من طرحه، والأغنية من كلمات قصي باسل، وألحان كرار الشامي، وتوزيع كريم الوكيلي، وياسين بنفضول، والفيديو كليب من إخراج حمزة اعريبي، وتقول كلمات الأغنية : "حبيبي خلي ايدك على قلبي واحسب نبضي ياحبي تحس بقيمتك قربي"، كما أهدت الأغنية لجمهورها في العراق.

سلمى رشيد قد أطلقت في الفترة الماضية أكثر من أغنية جديدة عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، وكان آخرها أغنية حملت عنوان "الله عليها" وحققت نجاحا كبيرا، كما طرحت في الأشهر الماضية أغنية "دارهالي قلبي"، وقد نال العمل الجديد استحسان جمهورها ومتابعيها والذي فوجئ بعضهم بالشكل الجديد الذي ظهرت عليه، وهي من كلمات وألحان ياسين رامي، وتوزيع كريم لوكيلي، ومن اخراج محمد علي العويني.