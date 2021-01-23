فيديو صادم للفنانة مروة الأطرش:"أنا ممنوعة من الزواج بسبب مرضي الذي لا علاج له"

مروة الأطرش الفنانة السورية حلت ضيفة على برنامج "شو القصة؟" الذي تقدمه الإعلامية رابعة الزيات، وكشفت مروة الأطرش في لقائها عن تفاصيل مرضها، ولماذا طلب الأطباء منها عدم الزواج.

مروة الأطرش تكشف تفاصيل معاناتها مع مرض "التصلب اللويحي"

مروة الأطرش أكدت في تصريحاتها لبرنامج "شو القصة؟" عن تفاصيل إصابتها بمرض التصلب اللويحي، في فترة مراهقتها، واوضحت أن أعراض المرض ظهرت عليها بعد تعرضها لأزمة عصبية كبيرة تسببت في ظهور الأعراض بقوة عليها فقالت: "أنا شخصية عصبية و في ليلة نمت في حالة توتر شديدة، وعندما استيقظت شعرت ببعض الأعراض الغريبة، لكن ذهبت إلى المعهد العالي للفنون المسرحية حيث كنت طالبة في السنة الأولى، ومن هنا تدهورت حالتي، وتم نقلي إلى المستشفى، وشعرت بأنني فقدت جزء كبيرة من الرؤية، الأطباء اختلفوا بالنسبة للأعراض، والتي كان من بينها اختلاف مستوى الرؤية بشكل متفاوت، وكذلك أصبحت لا استطيع السير بشكل جيد، وأصبحت تحدث لي بعض الأشياء فعندما قدم لي والدي هدية حدث لي إغماء ولم أعرف السبب".

مروة الأطرش: "التصلب اللويحي" مرض يشبه السرطان

مروة الأطرش أوضحت أن الأطباء وصفوا لها مرض "التصلب اللويحي" بكونه يشبه السرطان، وذلك تسبب في صدمة حقيقية بالنسبة لها، كما شرح الأطباء تفاصيل المرض وكيفية مواجهته فقالت: "خضعت للفحوصات وتم تأكيد إصابتي بمرض التصلب اللويحي، وقال الأطباء لي أن هذا المرض يشبه السرطان، لأنه يتسبب في فقدان المناعة الذاتية، وليس له علاج إطلاقا، شعرت بصدمة كبيرة، وبدأ يشرح لي تفاصيل هذا المرض وكيف يسيطر علي حياتك، وطلب مني أن اعتبره الصديق، وهذا المرض يجعلني افقد القدرة على التنفس بشكل جيد، وفقد كذلك السيطرة على جسدي".

مروة الأطرش: "ممنوعة من الزواج بسبب مرضي"

مروة الأطرش بكت أثناء حديثها عن صدمة والدها المخرج ممدوح الأطرش بعدما تم إخباره بمرضها، وطلب الأطباء الحديث مع والدتها وطلبوا منها سرعة تنفيذ خطة علاجية، وأكدوا أن هذا المرض لا ينبغي الإهمال فيه، وأشارت إلى نصائح الأطباء بعدم الانفعال بالنسبة لها كما طلبوا عدم زواجها فقالت: "تم منعي بسبب مرضي من أي انفعالات وطلبوا من والدي عدم دخولي في أي علاقة حب، أو التفكير في الزواج، وبات الشيء الوحيد الذي أحبه هو مرض التصلب اللويحي، والشخص الذي كانت تجمعنا علاقة حب، أخبرته بالتفاصيل وبعد ذلك لم يزورني في المستشفى، وجلست لفترة على كرسي متحرك".

مروة الأطرش: "سقطت على خشبة المسرح في مصر"

مروة الأطرش كشفت كذلك دور الفنان بسام كوسا في مساعدتها في التخرج من معهد الفنون المسرحية، حيث طلبت منه أن يؤجل حفل التخرج بسبب تعرضها لهجمة من مرض "التصلب اللويحي" ووافق على ذلك وعادت وتخرجت من المعهد بعد شهر من تأجيل الحفل، كما أوضحت آخر هجوم تعرضت له من قبل المرض، والذي كان في أبريل الماضي ضمن فعاليات مهرجان مسرح الشباب الدولي بمصر فقالت: "ذهبت إلى المهرجان ممثلة على سوريا، وكنت أسعى لتقديم عرضي في المهرجان بمفردي، وقدمت بالفعل عرضي ورأيت رد فعل إيجابي من الجمهور والنجوم الحاضرين منهم الفنان أشرف زكي، وسميحة أيوب، لكن بعد دقائق من انتهاء العرض أصبت بالإغماء". مروة الأطرش وجهت كلمة أخيرة لمرضها فقالت: "شكرا لأنك جعلتني أحب نفسي، واصبحت شريكي في هذه الحياة".

يذكر أن آخر عمل شاركت فيه الفنانة مروة الأطرش مسلسل "دفعة بيروت" الذي بدأ عرض خلال الفترة الماضية على منصة "شاهد".