فيلو يفاجئ جمهوره بمهرجان "بنت الغرام"

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح فيلو مهرجان "بنت الغرام السجن غربة" وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات الشهير إنستجرام.

وحقق المهرجان 71,747 بعد ساعات من عرضه ، والمهرجان من غناء حودة ناصر ومحمود معتمد وفيلو وتوزيع مصطفى السيسي.

ومن كلمات المهرجان :"ياليل اليل اليل ياليلي يااااااااه..ياعيني خلاص كفاية دموع..ومين صحبه مش موجوع..دا شكل الغدر بقا مطلوب..وفاجاه انتشر الموضوع..نسيت مصلحتي وبقرب..لصحبه..تهر وتخرب..بقيت موجود وسطيهم..وحاسس اني متغرب..السجن غربه وحكم الناس..علي

.ناس يلا في الحجز تلاقي..في النداله ومرجله اااااااااااه.. برشام..يزق عيال وتعمل مشكلة..ماشين شمال وكل حاجه متحلله..فينك ياحظ تعالي وانده اسمنا..ولا بلاش عشان صحابي منفسنه..هضرب عيار دي ضرب عار..وربنا اكتر جروحنا بتيجي من اللي مننا..مبخفش وعمري مخاف دكتور علم..الاتلاف سلطان في..زماني انا عو مجالي..في المزحمه بكون متشاف علي قدك.. العب يلا متجيش ملعبي تنجلي اسطورة الحاره.

وباي اشاره تخلص اكبر مشكلة ملقتش صحاب غاليين انا شكلي..هجيب من الصين..عشان كل اللي معانا عيال خوانه ومش سلكين.. علي القرش طبور مرصوص راشقين مع اي فلوس لو طالو يازوك مش هييحلوك والكل عليك هيدوس..كتكوت ضعيف وعاملي ديك وشركسي..وانا ابن سوق..والقلب منكو..خلاص قسيي من غير صحاب..اجدع بياما.. ياريسي ولاي مرشد..طلقه جوه مسدسي عين الحسود..فيها عود مولع يحرقك..هتقول حزين طب بس مين..هيصدقك سيبك ياصحبي اصل الكلام دا هيخنقك.. ارمي الحمول علي طول علي اللي بيرزقك يابلدنا..يابلد العز خمسه عليكي يااسكندرية دا رايسك..عمرو الزوز..علي الجد وزير الحنيه غربال باسمك تتشرف..يالي موصلها..العالميه كلها نفسها تتعرف علي الزوز زعيم الرجوليه.. العب قدامنا وهات ابطال..مبتجيبش عاهات جهزين جهزين

دحنا محاربين ومعانا صندوق طلقات دقين علي ايدنا تابوت.