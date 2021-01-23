قالوا لـ دوت الخليج | رد محمد نجاتي على عبد الله رشدي.. وسميرة عبد العزيز : أشكر السيسي على ثقته بالمرأة المصرية

أدلى عدد من نجوم الفن بتصريحات خاصة لـ "دوت الخليج" سواء عن أعمالهم الجديدة أو عن الموضوعات الأكثر إثارة للجدل خلال الساعات الماضية، ومن أبرزها الآتي:

كشف الفنان محمد نجاتى عن رد فعله تجاه ما قاله الشيخ عبد الله رشدى والذى علق بشكل قوى على كلام نجاتى بشأن مدى تأثير الفن وأهميته فى المجتمع عن باقى فئات المجتمع وخاصة شيوخ المساجد.

وقال محمد نجاتى فى تصريح لـ "دوت الخليج" : ان ما قصدته ان الفن له تاثيره القوى فى المجتمع ولابد من المبدع أن يعى جيدا هذا التأثير الذى يكون أكبر من تأثير شيوخ المساجد.

وأضاف نجاتي: أشكر الشيخ عبد الله رشدى الذى فضل أن يفهم ما أقصده من كلامى من خلال فيديو له سألنى فيه عن نيتي ولذلك أرد عليه أن ما كنت أقصده أن الفن عموما له تأثير أكبر ولذلك لابد أن نعى جيدا هذا التأثير عن شيوخ المساجد ودكاترة الجامعات.

أعربت الفنانة سميرة عبد العزيز عن سعادتها بعد اختيارها فى مجلس الشيوخ من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقالت سميرة عبد العزيز خلال ندوتها فى موقع دوت الخليج : لابد أن أشكر الرئيس عبد الفتاح السيسى على ثقته الكبيرة فى المرأة المصرية بشكل عام.

وأضافت، المرأة كانت تعانى من عدم التقدير والاهتمام بدورها وأن تتقلد مناصب رفيعة المستوى فى الدولة ولكن مع وجود الرئيس عبد الفتاح السيسى بدأت المرأة تأخذ حقها ويعتمد عليها فى بعض المناصب المهمة ولعل من أبرزها وزارة الثقافة والتى تتولى مسئوليتها حاليا الدكتورة ايناس عبد الدايم.

كشف الفنان محمد فريد، حقيقة إصابته بفيروس كورونا، كما تردد فى الساعات القليلة الماضية، بسبب نشر صورة له، ويبدو عليه علامات التعب والمرض.

وقال فريد، لـ "دوت الخليج"، إن كل ما يتردد ليس له اساس من الصحة، وانه بحالة جيدة، ويتلزم المنزل، ولم يتعرض للاصابة باى مرض كما قيل منذ قليل.

واضاف فريد : ان الصورة المنتشرة حاليا، هى من أحد الاعمال السينمائية التى قدمها فى الفترة الاخيرة، وتحديدا الفيلم القصير "حار جاف صيفا"، والذى شاركه فى بطولته ناهد السباعي.