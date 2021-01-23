أخبار السينما | شريف عرفة قارب على الانتهاء من النمس والإنس.. وماجد الكدواني يسافر إلى الغردقة لتصوير الجريمة

نشر موقع دوت الخليج على مدار الساعات الماضية مجموعة من الاخبار الخاصة بصناعة السينما نستعرض ابرزها فى التقرير التالى ..

أعرب الناقد أندرو محسن عن انزعاجه من التصيد الذي تخصص فيه البعض، لإظهار أخطاء الدورة 42، بصورة غير حقيقية، مشيدا بالدور الكبير الذي لعبته عناصر شابة انضمت مؤخرا لإدارة المهرجان العريق.

وقال: بالطبع عنصر الخبرة لا يزال متوفرا، ولكن الزج بالأسماء الواعدة- والتي أغلبها سافرت لحضور مهرجانات كبيرة، واكتساب خبرات رائعة في عمر مبكر- أضاف للمنظومة ككل.

وأضاف أندرو إن فريق البرمجة قدم كل ما يملك لجذب أكثر الأفلام شهرة ونجاحا خلال عام 2020 للمشاركة بالمهرجان، وساهم في ذلك وجود اسم المنتج محمد حفظي على رأس المهرجان، وسمعة "القاهرة السينمائي" العريق في المنطقة.

وشدد على أن الدورة الأخيرة لا تنتقص من قدر المهرجان أو أهميته اذا ما تم وضعها في اطارها الصحيح وتفهم الظروف القاسية التي كان يعمل فيها الجميع، سواء على مستوى لجان التحكيم أو حضور الضيف، والمناقشات التي تمت على الهامش، وهي بمثابة تكملة للنجاح الذي تحقق خلال العامين الماضيين تحديدا.

قالت الفنانة دنيا عبد العزيز إن هناك أعمالا فنية كثيرة تعرض عليها ولكنها لا تناسبها خاصة في الفترة الأخيرة .

وأوضحت دنيا عبدالعزيز، خلال الندوة التي استضافها خلالها موقع صدي البلد"، أن من أهم الأسباب التي جعلتها ترفض الأفلام تعاملها خلال مشوارها الفني والذي بدأ في سن العاشرة مع نجوم كبار بالإضافة الي أن العمل الذي أشارك فيه يجب أن يقدم يناقش قضايا مهمة، ولذلك لا أستطيع أن أقدم نوعية الأفلام التجارية التي تعرض علي لذلك أؤيد المشاركة في الإعمال الدرامية .

دنيا تواصل تصوير مسلسل "اللى ملوش كبير"، من بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، محمود حافظ، خالد الصاوى، دنيا عبد العزيز، أحمد عبد الله محمود، أحمد سعيد عبد الغنى، إيمان السيد، بدرية طلبة، عايدة رياض.

قارب المخرج شريف عرفة على الانتهاء من مرحلة مونتاج فيلمه الجديد "النمس والإنس" وذلك تمهيدًا لعرضه فى الفترة المقبلة حيث لم يتم تحديدًا موعد نهائى لعرضه فى دور العرض.

فيلم "النمس والإنس" يعود به الفنان محمد هنيدى بعد فترة غياب حيث كان آخر أعماله "عنتر بن بن بن شداد" ويشاركه البطولة فيه منة شلبى، عمرو عبد الجليل، صابرين، بيومى فؤاد، محمود حافظ، شريف دسوقى، جنيا ماهر، عارفة عبد الرسول وتأليف كريم حسن بشير وإخراج شريف عرفة.

ويقدم الفنان محمد هنيدى فى الفيلم شخصية موظف حكومى فقير يتعرض لكثير من المصائب بسبب مهنة والده.

يتوجه الفنان ماجد الكدوانى خلال الايام القليلة المقبلة الى الغردقة من اجل تصوير مشاهده الاولى فى فيلم "الجريمة" والذى يقوم باخراجه شريف عرفة.

وياتى هذا العمل الذى يجمع بين ماجد الكدوانى واحمد عز ومنة شلبى تدور احداثه فى إطار تشويقى حول جريمة ما.

ومن ناحية اخرى يتابع ماجد الكدوانى ايرادات فيلمه الجديد "وقفة رجالة" والذى يعرض حاليا بدور العرض وحقق ايردات جيدة الى حد ما.

وعلى جانب اخر، كانت حملت رابع حلقات من مسلسل "نمرة اتنين" ردود أفعال إيجابية والتى جاءت تحت عنوان "فرق توقيت"، وهي من بطولة ماجد الكدواني، شيرين رضا؛ سيناريو وحوار وائل حمدي، وإخراج هادي الباجوري.