كيس مائي في الرقبة.. منال الصيفي تكشف تطورات حالة زوجها أشرف مصيلحي

كشفت المخرجة منال الصيفى زوجة الفنان اشرف مصيلحى، تفاصيل حالته الآن، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة، نقل على اثرها الى المستشفى.

وقالت منال الصيفى، لـ "دوت الخليج": "زوجى اشرف بحالة جيدة حاليا، وخرج من المستشفى؛ بعد ان اجرى عمليه عبارة عن كيس مائي فى فقرة من فقرات الرقبة".

واضافت منال : "ما قيل عن ازمة صحية قوية وخطيرة؛ أمر غير صحيح، وهو الان بحالة جيدة، وخرج من المستشفى، وموجود حاليا فى منزله".