وقالت منال الصيفى، لـ "دوت الخليج": "زوجى اشرف بحالة جيدة حاليا، وخرج من المستشفى؛ بعد ان اجرى عمليه عبارة عن كيس مائي فى فقرة من فقرات الرقبة".
واضافت منال : "ما قيل عن ازمة صحية قوية وخطيرة؛ أمر غير صحيح، وهو الان بحالة جيدة، وخرج من المستشفى، وموجود حاليا فى منزله".
ويتلقى أشرف مصيلحي، ردود الأفعال عن دوره في مسلسل "جمال الحريم"، المعروض حاليا على شاشة قناة DMC، خاصة وأن "مصيلحي" يقدم دورا جديدا ومختلفا لم يقدمه من قبل، ويمثل "قوى الشر" في المسلسل.
مسلسل "جمال الحريم" تدور أحداثه في إطار من الرعب، ومأخوذ عن قصص حقيقية من حكايات الدجل والشعوذة، ويجسد خالد سليم في المسلسل، دور شخص يعاني عدد من الأزمات، ويبحث عن وظيفة بمساعدة صديقه "فتحي" الذي يجسده الفنان "محمد صلاح"، وتتطور الأحداث بعد ذلك.
وهو من بطوله نور اللبنانيه ، خالد سليم ، دينا فؤاد ، حازم سمير ، اسلام جمال ، صلاح عبدالله . وتأليف سوسن عامر و إخراج منال الصيفي و من إنتاج سينرجي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كيس مائي في الرقبة.. منال الصيفي تكشف تطورات حالة زوجها أشرف مصيلحي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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