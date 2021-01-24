محمد رمضان يطرح بومو كليب "مصباح علاء الدين" عبر "إنستجرام"

القاهرة - محمد ابراهيم - رنشر الفنان محمد رمضان، برومو كليب أغنيته الجديدة "مصباح علاء الدين"، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وعلق عليه قائلاُ:" قريبًا على قناتي على يوتيوب".

وفي سياق متصل، يواصل الفنان محمد رمضان، في الفترة الحالية تصوير مسلسله الجديد "موسى"، المقرر عرضه في السباق الدرامي الرمضاني القادم لعام 2021.

والمسلسل يضم العديد من الفنانين بجانب محمد رمضان، منهم باسم سمرة، صبري فواز، عبير صبري، فريدة سيف النصر، جوري بكر، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخرج محمد سلامة، وإنتاج شركة "سينرجي" المملوكة للمنتج تامر مرسي.

وقدم محمد رمضان في رمضان الماضى، مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، رحاب الجمل، محمد مهران، أحمد داش، أحمد فهيم، احلام الجريتلى ومحمد جمعة وأيمن عزب وعلاء زينهم وآية سليم وإنتاج شركة سينرجى.