كل سنة وأنت طيب يا أبو السلاطين.. سارة درزاوي تهنئ أحمد سلطان بعيد ميلاده

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت الفنانة سارة درزاوي على تهنئة صديقها الفنان أحمد سلطان بمناسبة عيد ميلاده الذي يحل غليوم الثالث والعشرين من يناير

ونشرت سارة صورة جمعتهما عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" ، ووجهت له رسالة تهنئة وكتب : كل سنة وأنت طيب يا أبو السلاطين يا عسل.

وفي سياق منفصل يعد أحدث أعمال سارة مسلسل "ونسني"، وهو مسلسل كوميدي وتدور فكرته حول قيام مجموعة من الشباب بعمل مشروع لهم وهو عبارة عن تطبيق اسمه ونسني للترفيه ومعالحة مشكلة الشعور بالوحدة، وفي كل حلقة تتحول مهمة من مهام الترفيه عن العملاء إلي مغامرة ، وقد تحدث مشكلة غير متوقعة .

"ونسني"، بطولة محمود الليثي، بسنت شوقي، حازم إيهاب، سارة درزاوي، هنا غنيم، أحمد التهامي وآخرين، تأليف تامر فرج، وإخراج رامي رزق الله.