حمو بيكا برفقة أوس أوس وعلي ربيع من العرض الخاص لمسرحية "صباحية مباركة"

القاهرة - محمد ابراهيم - يحرص مؤدي المهرجانات حمو بيكا التفاعل الدائم مع محبيه بنشر صور وفيديوهات من حياته اليومية والفنية.

وشارك حمو بيكا صورة جديدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ، وظهر بيكا بالصورة برفقة أوس أوس وعلي ربيع وذلك من العرض الخاص لمسرحية صباحية مباركة وعلق على الصورة قائلاً:" أوس أوس وعلي ربيع من مسرحية صباحية مباركة".

يشار أن حمو بيكا يستعد لطرح أغنية "وسع للبطل " وهي ديو مشترك مع المطربة سكر ، وهي من كلمات إسلام كابونجا وألحان وتوزيع فيجو الدخلاوي وإخراج الكليب نبيل مكاوي، ومن المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.

والجدير ذكره أن حمو بيكا طرح مؤخرًا أغنيته الجديدة "أنتي معلمة" والتي يشاركه بغنائها المطرب عمر كمال، وحققت الأغنية مشاهدات قياسية بعد فترة وجيزة من طرحها.

