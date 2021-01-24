في عيد ميلادها.. تعرف على العمر الحقيقي الفنانة عايدة رياض

القاهرة - محمد ابراهيم - تحتفل الفنانة عايدة رياض، اليوم بعيد ميلادها وهي ممثلة وراقصة استعراضية تتمتع بمسيرة فنية حافلة رسخت اسمها في قلوب جمهورها ومحبيها ، حيث شاركت في بطولة أعمال سينمائية مهمة.

فهي من مواليد 23 يناير عام 1954 وأتمت ال 67 عام ، فهي شقيقة زوجة الكابتن حسن شحاتة، مدرب منتخب مصرالسابق، وخالة الإعلامي كريم حسن شحاتة.

يشار أن الفنانة عايدة رياض تعاقدت مؤخرًا على مسلسل "طلقتلك نفسي"، حيث تظهر كضيفة شرف خلال الأحداث.