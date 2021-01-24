نشر موقع "دوت الخليج" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المهمة، نستعرض أهم ما جاء فيها على النحو الآتي:
أثارت الفنانة السورية مروة الاطرش حفيدة فريد الاطرش واسمهان حالة من الجدل الواسع بسبب بكائها على الهواء بعد إعلانها عن اصابتها بمرض نادر منعها من الحب والزواج.
كشف الفنان محمد فريد، حقيقة إصابته بفيروس كورونا، كما تردد فى الساعات القليلة الماضية، بسبب نشر صورة له، ويبدو عليه علامات التعب والمرض.
كشف الفنان محمد نجاتى عن رد فعله تجاه ما قاله الشيخ عبد الله رشدى والذى علق بشكل قوى على كلام نجاتى بشأن مدى تأثير الفن وأهميته فى المجتمع عن باقى فئات المجتمع وخاصة شيوخ المساجد.
تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى انستجرام مقطع فيديو للمطرب عمرو دياب فى حفل عيد ميلاد ريم ابو سمرة سيدة اعمال سورية وذلك أثناء تواجدها فى دبي.
كشفت المخرجة منال الصيفى زوجة الفنان اشرف مصيلحى، تفاصيل حالته الآن، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة، نقل على اثرها الى المستشفى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار الفن .. حقيقة مرض محمد فريد .. قبلة عمرو دياب لسيدة عربية .. رد محمد نجاتى على عبد الله رشدي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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