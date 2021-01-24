فرحتي ما تتوصفش.. تعليق نهى العمروسي على إخلاء سبيل الجنزوري في قضية فيرمونت

أعربت الفنانة نهى العمروسي عن سعادتها، بإخلاء سبيل المتهم أحمد الجنزوري، على ذمة التحقيقات، في قضية التعدي على فتاة في فندق "فيرمونت".
وشاركت نهى العمروسي، منشورا للنيابة العامة المصرية، عبر فيسبوك، جاء فيه "النيابة العامة تامر بإخلاء سبيل المتهم أحمد الجنزورى على ذمة التحقيقات، فى قضية التعدى على فتاة بفندق " فيرمونت" ".
وعلقت نهى العمروسي، قائلة "الحمد لله يا رب.. فرحتي بخروجه ما تتوصفش، ربنا رده بالسلامة لحضن أمه، كدة فرحتي كملت".
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