فرحتي ما تتوصفش.. تعليق نهى العمروسي على إخلاء سبيل الجنزوري في قضية فيرمونت

أعربت الفنانة نهى العمروسي عن سعادتها، بإخلاء سبيل المتهم أحمد الجنزوري، على ذمة التحقيقات، في قضية التعدي على فتاة في فندق "فيرمونت".

وشاركت نهى العمروسي، منشورا للنيابة العامة المصرية، عبر فيسبوك، جاء فيه "النيابة العامة تامر بإخلاء سبيل المتهم أحمد الجنزورى على ذمة التحقيقات، فى قضية التعدى على فتاة بفندق " فيرمونت" ".

وعلقت نهى العمروسي، قائلة "الحمد لله يا رب.. فرحتي بخروجه ما تتوصفش، ربنا رده بالسلامة لحضن أمه، كدة فرحتي كملت".

وقال محمد السباعي المحامي بالنقض ، إن النيابة استجابت لما جاء بمذكرة الدفاع ، واصدرت قرارا باخلاء سبيل احمد الجنزورى ، وهذا دليل على فحص النيابة لكل دفع من دفوعنا ، وأنها ستظل هى الخصم الشريف ، يرجح ويدقق؛ ليعلن الحقيقه ناصعة البياض ، وقد يتأخر العدل قليلًا ولكنه يأتى.

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