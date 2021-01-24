تعرف على أجر حكيم في بداية مشواره الفني

القاهرة - محمد ابراهيم - حل النجم حكيم اليوم ضيفاً في برنامج "سهرانين" مع النجم أمير كرارة ، الذي يُعرض على شاشة قناة ON .

وقال حكيم آثناء ضيافته في البرنامج إن أول أجر أخذه كان 3 جنيهات، وذلك عندما كان يغني في شارع محمد علي.