نتيجة مسابقة النشر الإقليمي بـ"ثقافة أسوان"

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن قصر ثقافة أسوان التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة عن نتيجة مسابقة النشر الإقليمي للعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ بالفرع.

وجاءت النتيجة كالتالي فوز المجموعة القصصية "صخب الصمت" للقاصة عفاف حسن، وديوان شعر فصحى بعنوان "اخر نظرة للمرآة" للشاعر عبدالله عبدالصبور.

كما فاز ديوان شعر نثري بعنوان "أغاني الفصول الأربع" للأديب عمرو عاطف، وديوان فن الواو بعنوان "دموع الرباب" للشاعر فايز عبدالعزيز قناوي.

ويمنح الفائزين بمسابقة النشر الإقليمي نشر الأعمال التي شاركوا بها في مشروع النشر التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة.