حكيم: أبويا عمره ما حضر لي حفلة.. ورفع في وشي السلاح ٣ مرات

القاهرة - محمد ابراهيم - حل النجم حكيم اليوم ضيفاً في برنامج "سهرانين" مع النجم أمير كرارة ، الذي يُعرض على شاشة قناة ON .

وقال حكيم آثناء ضيافته في البرنامج، إن والده قاطعه سنوات بعد اتجاهه للغناء، كما وصل الأمر لحد رفعع السلاحي في وجهه 3 مرات.