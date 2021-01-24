حكيم: فكرت في الاعتزالي بعد تحقيق حلمي بالغناء على مسرح الأولمبياد بعد أم كلثوم

القاهرة - محمد ابراهيم - حل النجم حكيم، ضيفاً في برنامج "سهرانين" مع النجم أمير كرارة ، الذي يُعرض على شاشة قناة ON .

وقال حكيم آثناء ضيافته في البرنامج :" فكرت في الاعتزال في مرحلة معينة من عمري، وهي عندما نزلت من مسرح الأولمبياد في باريس".

وأضاف: تفكيري في الاعتزال جاء لشعوري بأنني حققت حلمي ووصلت لأعلى مكانة في الغناء، فأم كلثوم غنت من قبلي على هذا المسرح، وكنت أحلم بالغناء عليه أو وضع صورتي عليه".