فن ومشاهير

تعرف على الدولة العربية التي اختارها شاروخان لتصوير فيلمه الجديد

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القاهرة - محمد ابراهيم - اختار نجم بوليوود شاروخان تصوير مشاهد فيلمه الجديد "باثان Pathan" في الإمارات العربية وتحديداً إمارة أبو ظبي وذلك بعدما قام نجم هوليوود الأمريكي توم كروز من "58 " عاماً التصوير فيها في فيلمه "المهمة المستحيلة 7".

اكدت النجمة الكبيرة ديبيكا بادوكون انضمامها لابطال الفيلم الجديد للنجم شاروخان، والذي يطرح بعنوان pathan.

وذلك وفقا لموقع انديا توداي، الذي افاد بان ديبيكا اكدت الخبر خلال لقاء صحفي لها، ليكون هذا هو التعاون الثالث بين الثنائي.

وسيخرج فيلم pathan للنجم شاه روخان، المخرج الهندي "سيدهارث اناند".

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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