نفاذ تذاكر حفل رابح صقر في جلسات "أوايسس الرياض" وتوضيح مهم حول أسعارها

رابح صقر أعلن نفاذ تذاكر حفله الأول في جلسات أوايسس الرياض، وذلك بعد أيام قليلة من الإعلان عن الحفل، والذي يعتبر أول حفلاته في 2021.

نفاذ تذاكر حفل رابح صقر في أوايسس الرياض

وأعلنت شركة روتانا المنظمة لحفل رابح صقر في جلسات أوايسس الرياض عن انتهاء التذاكر سريعاً، بسبب الإقبال الجماهيري الكبير على الحفل، وهو ما جعل رابح صقر يوجه رسالة لجمهوره والذي لم يستطع اللحاق بالحفل وقال في تغريدة له على تويتر:" الحفل منقول والحفلة تذاكرها خلصت الجايات ان شاء الله".

رابح صقر يوجه رسالة للجمهور بعذ نفاذ تذاكر حفلته

ونشرت شركة روتانا أيضاً توضيحاً حول الجدل على أسعار تذاكر الجلسات، بعد تداول الجمهور أرقام غير صحيحة لحفل رابح صقر، وقالت الشركة في تغريدة لها:" احجز تذكرتك الآن لحفل صقر الأغنية الخليجية "رابح في أوايسس"، الأسعار ٢٠٠٠، ٣٠٠٠، ٤٠٠٠، ٥٠٠٠ ريال للشخص، الجلسات تستوعب ٥ أشخاص و ٧ أشخاص و تسعة أشخاص.. لا تفوتكم الاجواء الخيالية".

رابح صقر يشوق الجمهور لحفله في أوايسس الرياض

وشوق الفنان رابح صقر الجمهور لجلسته في أوايسس الرياض، ونشر تغريدة على حسابه بتويتر، طلب بها من الجمهور إختيار الأغاني التي يريدون سماعها في الجلسة من ألبومه الأخير "مرحبا" وقال:" أهلا صباح الخير بدري.. اختاروا الأغاني في حفلة اوايسس من الألبوم الجديد (مرحبا)"، وتعتبر الجلسة دوت الخليج أولى حفلات الفنان رابح صقر في 2021، وأول حفلاته بعد إطلاق ألبومه الجديد "مرحبا"، والتي يحييها في 29 يناير الجاري.

وأعن رابح صقر عن عدة مفاجآت فنية أخرى له في الفترة الحالية، ومنها تجهيزه لنسخة "ريمكس" لأغاني ألبومه الجديد "مرحبا"ً، والذي ما زال الفنان رابح صقر يحصد نجاحه إلى الآن، والذي يعتبر أولى المفاجآت الفنية في العام الجديد، ولاقى الألبوم تفاعل كبير من الجمهور، وكذلك من زملاء رابح صقر من النجوم، وضم 24 أغنية جديدة، ومن أبرز مفاجآتها غناء رابح صقر باللهجة المصرية في أغنية "أخباره إيه" و "ماشي دوغري"، بالإضافة إلى تلحين رابح صقر لـ10 أغاني من الألبوم.