غادة عبد الرازق تحتفل بعيد ميلاد حفيدتها "خديجة".. بالصور

غادة عبد الرازق احتفلت بعيد ميلاد حفيدتها خديجة الثامن، ونشرت صور حفيدتها على انستقرام أثناء الاحتفال بعيد ميلادها.

غادة عبد الرازق تحتفل بعيد ميلاد حفيدتها

وشاركت الفنانة غادة عبد الرازق الجمهور اليوم لحظات احتفالها بعيد ميلاد حفيدتها الثامن، ونشرت صوراً لحفيدتها خديجة وهي تحتفل بعيد ميلادها، وهنأتها غادة عبد الرازق قائلة:"عيد ميلاد سعيد ملكتي ديجا"، وشارك عدد من النجوم في الاحتفال بعيد ميلاد حفيدة غادة عبد الرازق بتهنئتهم لها في التعليقات ومنهم فيفي عبده ومي سليم وغيرهم.

غموض حول مسلسل غادة عبد الرازق الجديد

وعلى الجانب الفني، يسيطر الغموض على تواجد الفنانة غادة عبد الرازق في موسم رمضان 2021، بعد توقف تصوير مسلسلها الجديد "لحم غزال" في بيروت، ولم تكشف غادة عبد الرازق عن مصير المسلسل وحقيقة توقف العمل به بسبب صعوبات التصوير، وتنتظر غادة عبد الرازق عودة التصوير في لبنان من أجل اللحاق بموسم دراما رمضان المقبل.

ويشارك في مسلسل "لحم غزال" لغادة عبد الرازق عدد من الفنانين مثل مي سليم وعمرو عبد الجليل وشريف سلامة ووفاء عامر ورحاب الجمل وإيهاب فهمي وغيرهم، وتثير غادة عبد الرازق التساؤلات من جمهورها بسبب قلة نشاطها على مواقع التواصل في الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى عدم وضوح خريطة أعمالها المقبلة، وعدم ظهورها في الإعلام والتواصل مع الجمهور مؤخراً.

أعمال غادة عبد الرازق

وأجلت غادة عبد الرازق في الفترة الأخيرة عدة مشاريع سينمائية كانت تعاقدت عليها من قبل، واكتفت بالتواجد في الدراما، وكانت آخر أعمالها في موسم رمضان الماضي من خلال مسلسل "سلطانة المعز"، وهو المسلسل الذي فاجأت الجمهور به في شهر رمضان الماضي بإعلان زواجها من مدير تصوير مسلسلها هيثم زنيتا، واحتفلت بزواجها منه في كواليس المسلسل، وكشفت وقتها أنها كانت متزوجة منه سابقا وانفصلا ليعودا ويرتبطان مجددا العام الماضي، وشاركت الجمهور من منذ زواجها منه عدة صور رومانسية في عدة مناسبات، وتعتبر تلك الزيجة 12 في حياة غادة عبد الرازق.