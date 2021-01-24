مواعيد طرح 3 أفلام خليجية جديدة في قاعات السينما والمنصات الرقمية

3 أفلام خليجية جديدة من المنتظر أن يتم طرحها في قاعات العرض السينمائية خلال الأيام القادمة، كما سيعرض بعضها كذلك لأول مرة على منصات رقمية، وفي مقدمة هذه الأفلام فيلم "حد الطار" الذي فاز بأكثر من جائزة ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الأخيرة.

فيلم "حد الطار" يعرض يوم 28 يناير في قاعات السينما بالسعودية

كشف صناع فيلم "حد الطار" عن موعد عرضه في قاعات السينما في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه العمل في الفترة الأخيرة وحصوله على أكثر من جائزة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته التي أقيمت في شهر ديسمبر الماضي، وكشفت الفنانة السعودية أضوى فهد عن موعد عرض الفيلم في قاعات السينما في المملكة العربية السعودية وذلك يوم 28 يناير القادم، وذلك عبر حسابها على "انستجرام" فكتبت: " ابتداء من ٢٨ يناير ٢٠٢١، فيلم (حد الطار) في قاعات السينما في المملكة العربية السعودية".

موعد عرض فيلم "بلال السادس"

"بلال السادس" من الأفلام التي طال انتظارها من أجل أن تعرض في قاعات السينما، وذلك بعدما انتهى صناع الفيلم من تصويره منذ فترة طويلة، لكن تأخر طرح الفيلم في السينما بسبب عملية المونتاج التي يشرف عليها المخرج حيدر سمير والذي أكد في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج" أن فيلم "بلال السادس" جاري الانتهاء من جميع خطواته الأخيرة، وأنه سوف يعرض في قاعات السينما في نهاية يناير الجاري أو بداية فبراير فقال المخرج السعودي: " كان من المقرر أن يعرض الفيلم في شهر يناير، لكن الأمور الخاصة بكورونا تسببت في بعض التباطؤ الذي تسبب في تأخر خروج الفيلم للنور، لكن إن شاء الله العمل سوف يتم عرضه في نهاية شهر يناير الجاري أو بداية شهر فبراير القادم".

الفيلم الكويتي "الكيلو 300" يعرض على المنصات الرقمية

"الكيلو 300" أحد الأفلام الكويتية التي تم تصويره منذ شهور، لكن تأجل طرحه أكثر من مرة بسبب أزمة فيروس كورونا، وكذلك إغلاق قاعات السينما في الكويت بسبب الإجراءات التي فرضت لمواجهة الفيروس، وقد كشف صناع العمل عن عرضه على منصة "osn" قبل عرضه في قاعات السينما، وذلك في خطوة جديدة على السينما الخليجية، ويشارك في بطولة فيلم "الكيلو 300" مجموعة كبيرة من النجوم يتقدمهم الفنان إبراهيم الحربي، ومرام البلوشي، وعبدالله الخضر، وعبدالله الطراروة، ويعقوب عبدالله، وعبدالله بهمن، والعمل من تأليف بندر السعيد، وثامر العسلاوي.