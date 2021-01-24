تركي آل شيخ يستعيد ذكريات طفولته مع مايكل جاكسون .. شاهد

نشر المستشار تركي آل الشيخ صورة جديدة له عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر. وظهر المستشار تركي آل الشيخ في الصورة وهو طفل صغير يرتدي "تيشيرت" عليه صورة الفنان العالمي الراحل مايكل جاكسون". وعلق ال شيخ علي الصورة قائلا: "بريء بس من يومي احب الفن ... مايكل على التيشيرت". علي جانب اخر كان قد أبلغ المستشار تركي آل الشيخ الرئيس الفخري لنادي الهلال، بوصول وفد من مهندسين إسبان يتبعون لكبرى الشركات الإسبانية العالمية المتخصصة في إضاءة الملاعب والاستادات الرياضية. وذلك للبدء في عملية مسح شامل لإستاد الهلال والبدء فورًا في عمليات إحلال و تجديد الإضاءة بملعب إستاد الهلال، لتكون طبقًا للمواصفات العالمية التي حددها الفيفا والكاف ليكون الملعب جاهزًا لاستضافة المباريات ليلا.

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