راجح داوود: لم أتمنى التلحين للمطربين القدامى

قال الموسيقار راجح داوود لـ دوت الخليج، إنه لم يتمنى أن يلحن لأحد المطربين الكبار القدامى.



وبسؤاله عن قوله قبل ذلك في أحد التصريحات انه كان يتمنى ان يلحن لأم كلثوم، قال إن هذا ليس حقيقيا، لافتا إلى أن الست تحتاج إلى لون معين من الموسيقى لا يتناسب معه، مشيرا إلى أنه ليس أى ملحن قادر على التلحين للسيدة أم كلثوم.



يعد الموسيقار راجح داوود واحدًا من أهم الموسيقيين فى مصر ، وقد حملت عدد من الأعمال السينمائية المهمة توقيعه، مثل البحث عن سيد مرزوق ، الكيت كات ، ارض الخوف ، رسائل البحر ، مواطن ومخبر وحرامى ، الراعى والنساء ، وغيرها من الأعمال.



كما حصل راجح داوود على العديد من الجوائز والأوسمة أهمها وسام شرف من الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز 2018 بعد تلحينه النشيد الوطني الموريتاني و جائزة الدولة للتفوق في الفنون من المجلس الأعلى للثقافة، وجائزة الدولة التشجيعية في الفنون من المجلس الأعلى للثقافة.