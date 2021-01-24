وأفادت تقارير بالصحف التركية بأن توبا بويوكوستون اصطحبت ابنتها التوأم من زوجها السابق الممثل التركي انور صلاياك إلى مدينة بودرم لكي تبقيان معها خلال فترة التصوير.
بهذا تلتقي توبا بويوكوستن للمرة الثانية بالممثل التركي انجين اكيورك الذي سبق وشاركها بطولة مسلسل "العشق الأسود" الذي عرض في 2014، وحقق نجاحا كبيرا، حيث شكلا ثنائيا رومانسيا لقى إعجاب محبي الدراما التركية.
وسبق وصرحت توبا بويوكوستن بأنها تريد العمل مع انجين اكيوريك مجددا بشدة، مضيفة: "مسلسل العشق الأسود كان جميلا جدا حتى أن هناك جامعة أجرت دراسة عن تناسقنا، فحركاتنا كانت تظهر وكأنها حقيقية جدا لذلك التناسق مع انجين رائع".
جدير بالذكر أن الممثلة التركية نسليهان اتاغول أعلنت انفصالها عن مسلسل "ابنة السفير" بشكل نهائي بسبب إصابتها بمرض متلازمة الأمعاء الذي يوجب عليها الحصول على راحة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر توبا بويوكوستن تصل إلى بودروم لبدء تصوير مشاهدها في مسلسل ابنة السفير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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