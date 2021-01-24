شاهد.. بدرية طلبة تحتفل بعيد ميلاد ابنتها

نشرت الفنانة بدرية طلبة عدة صور لابنتها احتفالًا بعيد ميلادها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".
وعلقت بدرية طلبة، قائلة: "موكا قلبي وروحي قلب ماما عيدميلادسعيدالعمركله تعيشي وتتهني ياللي جيتى علينا بالخير وكنتى وش السعد".
يُذكر أن الفنانة بدرية طلبة شاركت في مسلسل "البرنس" خلال شهر رمضان الماضي، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى.
وشاركت في بطولة العمل، مع كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.
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