محمد رمضان يطرح فيديو أغنيته الجديدة "مصباح علاء الدين" وابنته الكبرى تشاركه الكليب

محمد رمضان افتتح أعماله الغنائية في 2021 بفيديو كليب أغنيته الجديدة "مصباح علاء الدين"، والتي طرحها اليوم على قناته بيوتيوب، وشهدت عدة مفاجآت من بينها مشاركة ابنته حنين.

محمد رمضان يطرح فيديو كليب "مصباح علاء الدين"

وطرح الفنان محمد رمضان اليوم أحدث أعماله الغنائية "مصباح علاء الدين" على قناته بيوتيوب، وحققت تفاعل كبير وقت طرحها، وذلك بعدما واصل بها محمد رمضان تقديم الكلمات الجدلية والتعبير عن نفسه ونجوميته من خلال العمل، والذي يرصد به رحله نجاحه أيضاً وتحقيقه أحلام طفولته، وهو المحتوى الذي يثير الجدل دائماً في أغاني محمد رمضان.

ابنة محمد رمضان مفاجأة كليبه الجديد

وقدم محمد رمضان في كليب "مصباح علاء الدين" عدة مفاجآت، ومنها مشاركته مع الطفل السوري محمد جنيد بالغناء في بعض مقاطع الأغنية، بالإضافة إلى استعانته بطفل يشبهه في مرحلة الطفولة، وكذلك الظهور الأول لابنته الكبرى "حنين" معه في أعمال فنية، وظهرت في عدة لقطات في الكليب وخطفت الأنظار بظهورها الأول معه وهو ما جعل البعض يتكهن بدخولها المجال الفني مبكراً بدعم من والدها.

ويتعاون محمد رمضان في الكليب مع المخرج محمد سلامة والذي يتعاون معه حالياً في تصوير مسلسل "موسى"، وشهد الكليب عدة لقطات لمحمد رمضان مع جمهوره في الشارع، والأغنية من كلمات أسامة المالكي وألحان محمد يحيى وتوزيع وسام عبد المنعم وديزل، وتأتي ضمن عدة أغاني انتهى رمضان من تسجيلها في الفترة الماضية لطرحها خلال العام الجاري، ومن أبرزها أغنيته العراقية مع المطرب سيف نبيل.

مسلسل "موسى" لمحمد رمضان

وروح محمد رمضان في الفترة الأخيرة لمسلسله الجديد "موسى"، والذي ينافس به في موسم رمضان المقبل، ونشر أكثر من صورة له من كواليس العمل والذي تدور أحداثه في الصعيد المصري، ويشارك في بطولته عدد من النجوم مثل رياض الخولي وسمية الخشاب وهبة مجدي وصبري فواز وسيد رجب ومنذر رياحنة وإيمان العاصي وعبير صبري وعارفة عبد الرسول وغيرهم، وذلك بعد آخر أعماله في رمضان الماضي في مسلسل "البرنس".